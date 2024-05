L

a señora Stormy Daniels es una estrella del cine porno cuyo éxito como productora, directora y actriz es conocido entre quienes son amantes de dicho género. Pero la carrera de Daniels dio un gran salto cuando se publicó que Donald Trump la había invitado a cenar en su departamento de Nueva York hace varios años. De no ser por ese pequeño detalle, el asunto hubiera pasado desapercibido a la opinión pública, como tantos otros en los que se ven involucrados todo tipo de personas prominentes, o no, de la vida pública.

El problema surgió cuando en plena campaña política con miras a las elecciones de 2016, Trump ordenó desaparecer cualquier vestigio de algún evento que lo demeritara frente al electorado. Uno de ellos fue el encuentro que tuvo con Daniels. Con ese fin ordenó a su abogado personal que pagara 130 mil dólares a Stormy Daniels para evitar que con cualquier motivo hiciera pública su aventura con Trump. El asunto se complicó hasta llegar al punto en que hoy se encuentra en momentos en que a Trump se le juzga no por su relación con Daniels, sino porque en última instancia mintió en una declaración acerca de su relación y sobre los turbios manejos que hizo para ocultarla. Esta es la esencia del delito por el que se le juzga: haber mentido bajo juramento. Si Trump no hubiera mentido, la amenaza real de llegar a la cárcel no pendiera sobre su cabeza. Hay que reiterarlo, Trump no enfrenta un juicio por haber tenido relaciones con Daniels, sino por haber mentido bajo juramento. Como era de esperarse, el evento se convirtió en un espectáculo mediático. Nadie es capaz de predecir cuánto más se alargará el juicio y mucho menos cuál será el veredicto de los 12 conciudadanos que integran el jurado que determinará la suerte del primer ex presidente en la historia que enfrenta un juicio de este tipo.