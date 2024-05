D

e manera por demás abrupta, interrumpimos la columneta del lunes pasado cuando hacíamos la crónica de una respetuosa y amorosísima conversación entre la candidata X a la Presidencia de la República y su señora madre, doña Bertha Ruiz. Nos quedamos en el momento en el que la primera le comunicaba a su progenitora que, por cuestiones de sus estudios, tendría que viajar a Europa en un plazo perentorio. Debido a la fuerte e inesperada noticia, la madre entró en crisis y, ante la inutilidad de sus alegatos, recurrió al inevitable y casi siempre exitoso recurso del chantaje emocional: doña Bertha estrechó entre sus brazos (supongo) a la férrea e indomable hija y le aplicó el nocaut casi infalible: Es que si tú te vas (snif, snif), yo me muero . Pero resultó lo inesperado, lo increíble (como si Superman hubiera sobrevivido a una carga de criptonita). La candidata X no sólo resistió la embestida, sino que, fintando por la izquierda, acomodó un derechazo que definió el encuentro. Su contestación fue contundente y definitiva: Pues muérete, mamá .

Afortunadamente este affaire tuvo un final feliz: doña Bertha no se murió gracias a que la candidata no pudo realizar la aspiración de su viaje, en razón de algunas insignificancias, como el promedio escolar y el modesto conocimiento del idioma. A cambio de su derrota en esta pequeña escaramuza, la candidata aprovechó la oportunidad para emitir una severa catilinaria contra los padres y una incendiaria arenga a los hijos. A los primeros les dijo: A los papás que me están viendo: dejen de joder y de estorbar a sus hijos y déjenlos tratar de hacer lo que ustedes quieren .