n la noche previa a la realización del tercer y último debate entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México sucedió un hecho que avivó la confrontación centrada, en la realidad competitiva, en la morenista Clara Brugada y el panista Santiago Taboada.

Alessandra Rojo de la Vega, candidata de PRI, PAN y PRD a presidir la densa y estratégica alcaldía de Cuauhtémoc, en la capital del país, reportó a las 23:27 (a esa hora fue la última edición que hizo a su mensaje en X, antes Twitter): Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar . Dieciseis minutos antes, a las 23:11 (en respuesta al mensaje de Rojo, que había realizado su primer envío con anterioridad, aunque luego lo editó, a las 23:27), el candidato a gobernar la capital del país, Santiago Taboada, ya apuntaba a presuntos responsables: “Hoy lamentablemente sufrió un ataque el vehículo donde iba @AlessandraRdlv. Pido a @martibatres que detenga las agresiones contra la oposición. Inadmisible el nivel de violencia que han emprendido los gobiernos de MORENA en la #CDMX”.

Doce horas después de los hechos, en conferencia de prensa, Rojo de la Vega y Taboada volvieron a sincronizar la retórica, al señalar a Martí Batres como responsable de lo que pueda suceder. Alessandra aseguró que quisieron matarla y que tal vez la quieren callar, bajarla de la elección. Taboada asumió una postura de similar engallamiento, siempre en la escala del crimen político al menos en grado de tentativa.

Rojo de la Vega asegura que los disparos de bala a su camioneta se produjeron en una colonia popular, adonde había ido porque una mujer le había dado una dirección para que la visitara, en grado de urgencia, por problemas de violencia. Al primer disparo, se habría agachado en el interior de su vehículo y habría ordenado a su chofer que acelerara para llevarla a su casa.