Ningún vaticinio acertó a anticipar el nombre del sucesor de Shoigu, sobre todo después de que Andrei Belousov parecía haber caído en desgracia al perder el cargo de primer viceprimer ministro, el segundo en jerarquía en el gobierno, encabezado por Mijail Mishustin, quien repite en el cargo. Pero casi todos coinciden en que la remoción de Shoigu no implica un cambio de estrategia en el ejército, pues el general Valeri Guerasimov, titular del Estado Mayor, es quien está al frente de la operación en Ucrania.

Estos cambios asombraron a quienes siguen de cerca el quehacer político interno de Rusia, por cuanto no estaban dentro de las inevitables cábalas que surgen en el mes de mayo después de la toma de posesión de Putin para un nuevo periodo presidencial y, en el caso concreto de Shoigu, las opiniones se dividieron: unos veían improbable su remoción en plena operación militar especial desde febrero de 2022 y otros estaban convencidos de que no podría seguir al frente del ministerio de Defensa, después de hacerse público el escándalo de corrupción que llevó a la prisión preventiva en espera de juicio a su protegido Timur Ivanov, destituido de inmediato como viceministro.

No es claro dónde va a reubicar Putin a Patrushev porque en la pirámide de poder ya no quedan cargos más importantes que el que deja en manos de Shoigu. Pero no pasó inadvertido que su salida del Consejo, tras 16 años de encabezarlo, pudo haber sido parte de un entendimiento que incluye el ascenso a viceprimer ministro de su hijo, Dimitri Patrushev, quien era ministro de Agricultura. Por cierto, cuatro gobernadores de entidades federales serán ministros, entre ellos, Serguei Tsiviliov, gobernador de Kemerovo, quien asumirá la cartera de Energía y está casado con una sobrina en segundo grado de Putin.

Salvo en Defensa, no habrá cambios al frente de los restantes ministerios, así como en las carteras claves que dependen directamente del presidente. Entre otros, repiten en Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov; en Interior, Nikolai Kolokoltsev; en el FSB (Servicio Federal de Seguridad), Aleksandr Bortnikov; en el SVR (Servicio de Inteligencia Exterior), Serguei Naryshkin; en la Guardia Nacional, Viktor Zolotov; en el FSO (Servicio Federal de Protección), Dimitri Kochniev; en Justicia, Konstantín Chichenko; y en Situaciones de Emergencia, Aleksandr Kurenkov.

Las noticias que llegan del frente confirman que la remoción de Shoigu no va a influir en un cambio de estrategia en la operación militar. Rusia reportó la liberación de otras cuatro pequeñas localidades ayer, continuando de ese modo los ataques que emprende el ejército ruso desde hace días en la región de Járkov, donde se llevan a cabo encarnizados combates (presidente ucranio, Volodymir Zelensky, dixit).

Los expertos apuntan dos explicaciones al repentino interés ruso por avanzar en la región de Járkov, que ya habían ocupado en los primeros meses del conflicto armado y que recuperaron los ucranios, mientras parece estabilizarse la situación en otras partes del frente, sobre todo en Donietsk y Lugansk.

Unos apuntan que el ejército ruso en efecto quiere establecer una suerte de zona buffer para proteger Belgorod y otras regiones fronterizas de Rusia frente a las incursiones de grupos paramilitares rusos, calificados de terroristas por Moscú, que combaten del lado de Ucrania. Otros creen que el ejército ruso es consciente de que no podrá avanzar lo suficiente, pero los ataques obedecen a la intención de distraer fuerzas del enemigo, lo cual ciertamente está ocurriendo con las tropas que el mando militar ucranio está moviendo desde otros puntos del frente.

Para tomar Járkov, la segunda ciudad en importancia de Ucrania y número de población con un millón 200 mil habitantes, el ejército ruso –en opinión de especialistas– necesitaría no menos de 300 mil soldados sólo para esa misión, lo que en este momento parece no tener disponibles, a diferencia de misiles, bombas de aviación y proyectiles de artillería, que facilitan el avance de la infantería tras arrasar las localidades.