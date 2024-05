Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de mayo de 2024, p. 27

León, Gto., El debate entre las candidatas a la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, de PAN-PRI-PRD; Alma Alcaraz Hernández, de Morena-PVEM-PT, y de Movimiento Ciudadano (MC), Yulma Rocha Aguilar, se centró en criticar la inseguridad y el desempeño de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal.

En el encuentro organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), ante las detracciones de las abanderadas de Morena y MC, Libia García reiteró que de ganar la elección, no estarán en su gobierno Zamarripa Aguirre, y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

En la presentación, Alma Alcaraz aseguró que el gobierno panista quiere hacer creer que Guanajuato es un estado seguro, pero no es verdad . Recordó que fue asesinada Gisela Gaytán Gutiérrez, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya.

“Estamos en un estado sangriento, no podemos perder a nadie más, voy a erradicar la inseguridad que nos dejó el Prian”, prometió Alcaraz al tiempo de sacar una fotografía de Gisela Gaytán. García Muñoz Ledo respondió que frente a la descalificación , ella tiene un proyecto serio y no te voy a fallar , porque de la mano de la sociedad va por un nuevo comienzo.

En tanto, Yulma Rocha criticó que García Muñoz Ledo, a quien llamó la candidata de los mismos de siempre , acuda al debate si es cómplice de tanta muerte. Como secretaria de Gobierno coordinó el eje de seguridad y no hizo nada . También atizó a Alma Alcaraz al señalar que los peores de Morena también quieren gobernar .

La violencia y la inseguridad distinguen al PAN; en Guanajuato aumentaron en mil por ciento los homicidios, y en 2017, Libia García fue la autora de la reforma que permitió que Carlos Zamarripa, responsable de la inseguridad y violencia llegaran a la fiscalía , acusó la abanderada de Morena.

La aspirante blanquiazul lamentó que trivialicen la inseguridad y dijo que se centraría en hablar de sus propuestas, como es la creación de la policía femenil, en una plataforma de denuncia para las mujeres y en una red de refugios.

En Guanajuato las líneas de atención a las denuncias por violencia contra la mujer no funcionan, no contestan y eso no puede continuar, reprochó la candidata de MC, al mencionar que creará la policía de género y que desmantelará las redes de trata de personas.