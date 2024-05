De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de mayo de 2024, p. 17

El sistema eléctrico de México operó con normalidad el domingo, luego de que por cinco días consecutivos el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado de alerta ante la elevada demanda.

La alerta significa que el Sistema Eléctrico Nacional no cuenta con márgenes de reserva y es estable a pesar de operar fuera de los límites de seguridad, es decir, el consumo de energía eléctrica se acercó a la producción máxima; no obstante, al no verse rebasada la producción no existe necesidad de declarar estado de emergencia y, por ende, no hubo apagones.