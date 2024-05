No tuve coordinación, ritmo y equilibrio. Es un poco preocupante. Pasé por media hora o una hora de náuseas, mareos, sangre, un montón de cosas diferentes. Conseguí dormir bien, pero tuve dolores de cabeza. Al día siguiente (sábado) estaba bastante bien, así que pensé que estaba bien. Tal vez está bien. Tal vez no. Todo tiene que cambiar si quiero ganar Roland Garros.

Tengo que comprobar qué ocurre y si lo de la botella tiene alguna relación. Ayer cuando entrené no experimenté ningún problema concreto, pero tampoco terminé de sentirme cómodo. Sin embargo, con el estrés competitivo de hoy (ayer), la sensación fue muy mala , expuso el tenista.

En lo que va del año, Djokovic aún no pudo ganar títulos y, tampoco disputar finales de ningún torneo. Los antecedentes a esta altura del calendario son pocos y dan cuenta de lo enorme que es su carrera. Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable , señaló Tabilo tras conseguir el primer triunfo de su carrera ante un Top 10.

Estaba tratando de mantener la calma en todo el partido. Salí con todo y poder seguir con ese nivel todo el juego era algo que no esperaba y estoy emocionado.

Tabilo se convirtió en la primera raqueta chilena que supera a un número uno del mundo desde que Fernando González lo logró ante Roger Federer en la Copa Masters de 2007.

La última vez que Djokovic llegó a Roland Garros sin títulos bajo el brazo fue 2018. Aquella vez, recién pudo romper la mala racha en Wimbledon cuando superó a Kevin Anderson por 6-2, 6-2, 7-6 (3).

El serbio acompañó a Rafael Nadal con un prematuro adiós a Roma. Dueño del récord del torneo con 10 títulos, el español perdió antier 6-1, 6-3 ante Hubert Hurkacz en la tercera ronda.

No me he hecho un estudio de escáner o prueba específica para lo del impacto de la botella. Ahora mismo, creo que debería hacerlo.

