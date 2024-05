Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 27

La candidata de la coalición Va X México a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la camioneta en la que viajaba la noche de ayer recibió varios disparos por lo que escribió en su cuenta de red social X que denunciaremos este atentado, me quieren callar ; la aspirante no resultó lesionada y no hubo personas detenidas.

El equipo de campaña de Rojo de la Vega confirmó la publicación que fue acompañada de fotografías en las que se observan cinco disparos en ambos costados traseros de la camioneta color negra, sin blindaje, en la que viajaba ella y su chofer.

En el vehículo con placas F83-AWU de la Ciudad de México se aprecian tres impactos de bala del lado derecho, a la altura de la salpicadera trasera, y otros dos disparos en el cristal del costado izquierdo, arriba de la llanta de atrás.

El equipo de trabajo dio a conocer que la aspirante salía de una actividad familiar . De acuerdo con la agenda de actividades, Rojo de la Vega realizó una asamblea vecinal de las 20:30 a las 21:30 horas en Libertad 90, Peralvillo.

La postulante de la coalición por la alcaldía usó su cuenta de X para denunciar los hechos: informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar .

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento de la denuncia, por lo que ya se trabaja con la Fiscalía General de Justicia capitalina para integrar la carpeta de investigación.