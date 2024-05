L

a democracia genera sus propios monstruos, como lo hace el mercado. El vocablo que los resume es concentración: de poder y recursos; de riqueza y capacidades. Para desembocar, cuando los ciudadanos se descuidan, en monopolios u oligopolios, autoritarismos y dictadura. Así puede ocurrir y ha ocurrido, no hay recetas mágicas que puedan impedirlo. Su domesticación siempre ha pasado por guerras y crisis de todo tipo; abusos de y desde el poder; asaltos en despoblado, como dicen que lo hacían los Robber barons en Estados Unidos de América, la tierra de los libres, apenas en el siglo XIX.

Estas consideraciones elementales me han venido a la mente provocados por la vergonzosa embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador contra María Amparo Casar, respetada y respetable estudiosa de nuestra realidad política y querida amiga.

No ha habido tregua en este lamentable embate presidencial contra una de sus críticas más reconocidas y conocidas. So capa de una corrupción que habría beneficiado a María Amparo Casar y sus hijos con su pensión y seguro, el Presidente agrede e infama, descalifica y convierte, lo que para muchos de nosotros fue una dolorosa tragedia, en el caso Carlos Márquez Padilla García, quien falleciera trágicamente hace 20 años.