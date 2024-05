E

s mejor el entendimiento que el enfrentamiento. Esta posición, por lo general, ha servido para continuar con los tratados comerciales firmados entre países que se han enfrentado por algún conflicto político. Por ejemplo, Estados Unidos y China.

Sin duda, la posible pérdida de beneficios financieros y mercantiles; es decir, la pérdida de dinero, es más preocupante y dolorosa para los magnates de la industria en general, incluida la bélica, que perder a un socio o a un aliado políticamente conveniente.

Este es el caso de China y Estados Unidos. Ambos países se necesitan mutuamente. De hecho, existe el temor de que la empresa china de autos eléctricos BYD, la cual superó a la estadunidense Tesla a finales de 2023, rompa el equilibrio de la fabricación automotriz de esta firma.

Les preocupa el peligro que significa la rápida expansión y aumento de las exportaciones de autos que dicha marca está logrando en el mundo.

Legisladores demócratas recuerdan al presidente Joseph Biden acerca de la urgencia de tomar medidas ante el peligroso avance industrial, en general, del país comunista. Consideran que mantener los acuerdos para blindar la producción estratégica, sobre todo la de vehículos eléctricos, es un asunto de seguridad nacional.

Así ven los empresarios y legisladores estadunidenses al ahora segundo socio comercial; prácticamente, es un enemigo en potencia, es un socio no confiable. No creen el discurso del presidente Xi Jinping cuando habla de un socialismo al estilo chino, y no de un capitalismo con disfraz socialista.

Como podemos observar, el gobierno del presidente Biden no confía en su ex primer socio comercial al presionar con nuevas medidas arancelarias para evitar que China invada con sus automóviles eléctricos todo Estados Unidos. Porque, además, también compiten el diseño, la estética y funcionamiento de estos vehículos, los cuales han sido reconocidos.

El peligro que existe, según especialistas de Tesla y analistas demócratas, es la rápida colocación de estas unidades en otros países. Lo mismo sucedería en el mercado estadunidense. Entonces, ¿cómo detener esta vertiginosa y amplia producción y venta de los automóviles BYD y, al mismo tiempo, no romper tratos con China?

Es aquí donde entran las trampas, las zancadillas leguleyas y los acuerdos seudoequitativos, siempre ventajosos para las empresas privadas que han caracterizado a la corriente neoliberal internacional, como si el objetivo no fuera el dominio del mercado mundial.

Es decir, quienes han promovido –a rajatabla– el libre mercado ahora son temerosos de que otras nuevas potencias económicas lo ejerzan. Claman por tratados equitativos, como si fuera una preocupación contraria a sus principios capitalistas más profundos. En realidad, este es el verdadero espíritu neoliberal: lo mío es mío y lo tuyo, también.