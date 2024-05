Jessica Xantomila

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 7

A casi cuatro meses del secuestro y desaparición de Lorenza Cano Flores en Salamanca, Guanajuato, quien buscaba a su hermano José –desaparecido el 17 de agosto de 2018–, pocas son las pistas que se han encontrado para dar con su paradero, mientras la familia y el colectivo del que formaba parte permanecen con miedo e incertidumbre por no saber de ella y también por su propia seguridad.

La mujer de 55 años fue secuestrada el 15 de enero pasado por hombres armados, quienes irrumpieron en su casa en la colonia Ampliación El Cerrito, donde también asesinaron a su hijo y a su esposo.

Alma Lilia Tapia, fundadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, advierte que por estos hechos las tres hijas de Lorenza tuvieron que desplazarse fuera de este municipio de Guanajuato, el estado donde más buscadores han sido asesinados, cinco desde 2010, y las hermanas perdieron su trabajo ya que para sus empleadores son personas de riesgo , al poder ser víctimas de algún delito.