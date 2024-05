Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 5

McAllen. Con una fecha, hora y lugar específicos para ser atendidos de forma gratuita por las autoridades fronterizas estadunidenses, con posibilidad de obtener un permiso de dos años para permanecer en este país y sin coyotes de por medio, decenas de solicitantes de asilo esperan a las puertas del Puerto de Entrada Hidalgo, en McAllen, Texas, su turno para ingresar a Estados Unidos luego de haber hecho una cita a través de la aplicación CBP One, lanzada en 2020 y que permite a migrantes sin documentos pisar suelo de ese país de manera legal.

En la fila de espera no se permiten las entrevistas periodísticas, pero el director de lugar, Carlos Rodríguez, media para que un grupo de reporteros pueda preguntar a una mexicana cómo llegó aquí. Hice mi cita por CBP One. Vengo de Oaxaca, llegué hoy mismo a la frontera y voy a California, donde tengo a mi hermana. Me tardé ocho meses en conseguir mi cita en la aplicación, narra y recomienda a otros migrantes que no se desesperen .

Rodríguez afirma que en este puente procesan 200 solicitudes al día en promedio. Si llegaron a través de una cita de CBP One, se les toman los datos biométricos, se les abre un expediente y en cuatro horas son liberados en Estados Unidos con un permiso para estar dos años en el país y un formato I-94 que certifica que ingresaron de manera legal y que pueden esperar una cita con un juez migratorio que definirá si califican para recibir asilo. Deben dar una dirección estadunidense para ser localizados y en seis meses pueden postularse para tener un permiso de trabajo que cuesta 585 dólares e incluso pueden ampliar su permiso de estancia en el país, si su audiencia con el juez se retrasa.

Si los solicitantes llegan sin cita al puerto de entrada, deberán esperar un tiempo indefinido para ser atendidos, y si son aceptados, serán procesados igual que los que llegaron por CBP One, con la diferencia de que el permiso para estar en Estados Unidos será de sólo un año, en vez de dos.

Por esta vía casi parece fácil cruzar la frontera sin una visa. Pero la saturación del sistema de asilo, que sólo tiene mil 500 citas diarias para todos los solicitantes al sur de la frontera, deja a decenas de miles de migrantes en la incertidumbre, incluyendo a familias con menores de edad.

Además, conseguir una cita no es sinónimo de convertirse en asilado, pues esto sólo lo determinarán los tribunales migratorios, que tienen un rezago de más de un millón solicitudes pendientes de resolución, según un informe de la organización estadunidense Instituto de Política Migratoria.