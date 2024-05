Agregó que en su gobierno el combate a la inseguridad será en serio, y adelantó que el programa nacional de pacificación comenzará en Colima.

Mencionó que la elección es de dos opciones: los gobernadores de Morena no han aplicado los principios, no han cumplido, no dan la cara, por eso el dilema es evolución o quedarnos donde estábamos .