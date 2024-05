Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 17

Madrid. Cataluña celebrará hoy elecciones autonómicas, a la que están convocados alrededor de cinco millones 750 mil ciudadanos que decidirán el futuro de su región para los próximos cuatro años.

Por tratarse de un sistema parlamentario, el próximo gobierno saldrá de la mayoría que resulte en el Parlamento autonómico, formado por 135 escaños, con lo que la cifra para sacar adelante la investidura, a la que todos los partidos aspiran, es de 68 diputados.

En la última década, es decir desde 2015, Cataluña llevó a cabo cinco elecciones autonómicas, al estar inmersa en uno de los periodos políticos más convulsos de su historia reciente.

En estos comicios hay dos claros favoritos, que representan a su vez dos proyectos antagónicos: el ex presidente Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya (JxCat), que hizo la campaña desde Bruselas y el sur de Francia, debido a que no puede pisar suelo español, pues corre el riesgo de ser detenido por la justicia.

Puigdemont aboga por retomar con más brío el proyecto hacia una república independiente y fuera del Estado español.

La segunda opción, que según las encuestas es la más probable, es la que representa el aspirante del Partido Socialista de Cataluña (PSE), Salvador Illa, quien en el mejor de los escenarios podría obtener 43 diputados, es decir 15 menos de los necesarios para conseguir su investidura.

Baja participación de votantes

Se abre entonces un abanico de posibilidades para los futuros pactos de gobierno.