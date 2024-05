Israel Dávila y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 20

Metepec, Méx., Axel Ruiz, hijo del candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía de Metepec (Morena-PT-PVEM), estado de México, Oscar Ruiz Díaz, resultó lesionado con tres impactos de bala esta madrugada tras un altercado con la policía municipal en el barrio de San Lorenzo Coacalco, de esta localidad.

Según la versión del joven de 20 años, un vehículo oficial se impactó contra su automóvil; no prendió en ningún momento las luces ni nada, no hizo ningún ruido, me chocó; luego me bajé y empezaron a dispararme. Por reacción corrí, y cuando me agarraron, me golpearon .

En una grabación difundida en la cuenta de Facebook de su padre, mientras estaba recostado en una camilla, el muchacho agregó: Después un servidor público me dijo que me iba a matar y a toda mi familia. Me dijo que estaba asociado al cártel Jalisco .

Sin embargo, el alcalde interino, el priísta Arturo Tonatiuh Romero, aseguró que alrededor de las 4 horas, elementos de la policía municipal de Metepec ubicaron un vehículo y al mantenerlo bajo vigilancia detectaron que dos personas trepaban a una propiedad .

Indicó que al percatarse de la presencia policiaca una de ellas subió al auto Nissan Versa blanco, placas NZV7767, y se dio a la fuga, lo que originó una persecución desde la calle Hacienda La Quemada, en la Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, hasta San Lorenzo, Coacalco, donde se impactó de frente contra una unidad oficial.