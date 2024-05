Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 7

Malmö. La guerra en Gaza ensombreció la final de Eurovisión en Suecia, donde el representante de Suiza ganó el certamen musical más importante de Europa superando a Croacia, que figuraba entre los tres favoritos de las casas de apuestas.

El rapero y cantante suizo Nemo, de 24 años, ganó el concurso con The Code, una canción de batería y bajo, ópera, rap y rock, que aborda sobre el viaje de autodescubrimiento del intérprete como persona no binaria.

El croata Baby Lasagna, cuyo nombre real es Marko Purisic, de 28 años, quedó segundo con Rim Tim Tagi Dim, un tema sobre un joven que abandona su hogar aspirando a convertirse en un chico de ciudad con mejores oportunidades, el gran favorito croata con sus gatos de neón, fue ovacionado por los 9 mil espectadores del Malmö Arena.

El certamen de este año, que se presentó como una celebración de la diversidad europea, se convirtió en el centro de atención política debido a las peticiones de exclusión de Israel por su campaña militar en Gaza.

La israelí Eden Golan, de 20 años, quedó quinta en el concurso a pesar de los llamamientos de los manifestantes a boicotear el país.

La solista se perfiló el jueves como una de las principales aspirantes al triunfo tras clasificarse para la final.

Durante la actuación de Golan se oyeron abucheos, pero también aplausos, según relató un fotógrafo de Reuters presente en el auditorio. El ruido fue en parte audible en la retransmisión vista por decenas de millones de personas en Europa y en todo el mundo.

También hubo abucheos cuando se presentaron los puntos del jurado israelí.

El concurso se ha visto rodeado de polémica por permitir la participación de Israel a pesar de los múltiples llamados a excluir el país por su ofensiva contra la franja de Gaza.

A miles de kilómetros, Tal Bendersky, de 23 años, acudió a un bar gay de Tel Aviv para mostrar su apoyo a Golan. Ganar la competición demostraría que quizás no somos tan odiados, y que la música realmente ha ganado .

Expulsión

Veinticinco países compitieron en la final después de que el artista holandés Joost Klein fuera expulsado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a primera hora del sábado por una denuncia presentada por un miembro del equipo de producción.

La emisora neerlandesa Avrotros indicó que Klein fue descalificado por un movimiento amenazador hacia una operadora de cámara cuando se dirigía al camerino tras la semifinal.

El representante indicó en varias ocasiones que no deseaba ser filmado. Esto no fue respetado , añadió Avrotros, precisando que Joost no tocó a la operadora de cámara .

La UER justificó previamente su decisión debido a que los hechos estaban siendo investigados por la policía sueca.

Por su parte, la representante de Portugal, Iolanda desfiló con un vestuario distinto al de su actuación y diseñado por una firma palestina, con lo cual desafió la normativa del concurso.