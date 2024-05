Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 12 de mayo de 2024, p. 14

Las mujeres que se reincorporan a la vida laboral luego de ser madres enfrentan muchos retos. Dos de cada 10 abandonan su trabajo en el primer año, luego de tener a su primer hijo. El 17 por ciento no regresa, sino después de cinco años, mientras 15 por ciento continúa ausente después de una década, de acuerdo con el estudio How motherhood hurts careers (Cómo la maternidad perjudica las carreras).

Las mujeres que se reincorporan a la vida laboral luego de ser madres enfrentan muchos retos, algunos de ellos son barreras socioculturales, que si las empresas no cuentan con mecanismos adecuados para llevar esta transición pueden detonar en problemas como estrés o ansiedad, e incluso agravar otras problemáticas como la depresión posparto , sostuvo Yunue Cárdenas, coordinadora del HUB de sicología de Affor Health, empresa especializada en gestionar y mejorar la salud sicosocial de las personas en las organizaciones.

Poco a poco aumenta el reconocimiento de los derechos de las madres. Por ejemplo, a finales de 2023 se reformó la Ley Federal del Trabajo para ampliar el periodo de lactancia de seis meses a dos años, lo que supone un importante avance. Es crucial informarse sobre la aplicación de dicha legislación en la empresa, posiblemente en el proceso de contratación. Así, se garantiza la claridad sobre si se proporciona algún apoyo o adaptación adicional.

De acuerdo con Indeed México, sitio para encontrar trabajo, las empresas, a la hora de contratar, no se fijan en si el candidato tiene hijos o no (80 por ciento), ya que priorizan la experiencia. Pero la pregunta persiste: ¿cómo saben las madres trabajadoras que la compañía las apoya, o en qué deben fijarse antes de aceptar una oferta?