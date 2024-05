De la Redacción

Domingo 12 de mayo de 2024

La leyenda viva del tenis, Rafael Nadal, vio su impresionante historia en el Masters 1000 de Roma llegar a su fin en un enfrentamiento desafiante en segunda ronda contra el polaco Hubert Hurkacz.

El número 305 del ranking ATP, quien ha dejado una huella imborrable en este torneo a lo largo de los años, fue derrotado por un contundente 6-1 y 6-3, cerrando su participación en esta edición.

Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es tiempo de quitarme el miedo a romperme. Me tengo que forzar y si me rompo, pues ya está, ese es el objetivo , comentó el español.

El ex líder de la clasificación mundial entró a la cancha con buenos resultados luego de haber ganado cuatro de sus cinco partidos más recientes y con los récords de más victorias en Roma (70) y en los ATP Masters 1000 (410).

Sin embargo, cayó ante un rival que lo asfixió físicamente. Los primeros dos juegos del partido duraron 14 y 12 minutos respectivamente, pero a partir de ese momento, Hurkacz pisó el acelerador.

Rafa aseguró que tras la derrota tiene dos opciones en este momento. “Una es decir ‘no juego lo bastante bien, no estoy preparado’ y entonces la decisión es de no participar en Roland Garros. La otra es aceptar dónde estoy ahora y trabajar para estar preparado para dentro de dos semanas”, aseguró el ganador de 14 títulos en arcilla.