e vez en cuando, algún líder, ahora de cierta edad, me llama para recordar lo que sucedió en 1968 y siempre acabamos hablando de marchas y mítines como la del 2 de octubre, y recordamos la tragedia, sobre todo la emoción que le antecedió con la fuerza del movimiento estudiantil de 1968 y los aplausos de simpatía en Reforma. Este es ahora el caso del líder Gustavo Gordillo de Anda, que escribe su novela sesentayochera, a quien recibo con muchísimo gusto en la casa.

–El 2 de octubre en 1968 me agarraron unos amigos que venían conmigo, me llevaron a esconder a una casa en Santa María la Ribera, porque ya la situación era terrible; no me arrestaron y pude salir de México gracias también a una mujer providencial: madame Suzanne Felicien, de la embajada francesa.

–Creo que Suzanne Felicien ayudó a muchos jóvenes…

–Me fui a Francia gracias a ella, quien era la agregada científica de la embajada en México y amiga de mi papá, médico nefrólogo muy famoso. Mi padre le preguntó si había algún programa para que saliera un dirigente del 68. Todos los que puedan sacar, sáquenlos de una vez , dijo uno de los dirigentes, un maestro cuyo nombre me reservo. Yo salí y, ¿sabes quién me llevó al aeropuerto?, la esposa de Vicente Rojo, Albita, fingiendo que era mi esposa. Salí con un grupo becado por el gobierno francés.

“El movimiento estudiantil de 1968 me costó 20 años de mi vida, porque el impacto fue muy fuerte. Para recuperarme de esa imagen que estaba siempre conmigo, la del 2 de octubre en Tlatelolco, hace 10 años empecé a escribir una novela sobre el 68; no la he publicado. Quiero que la veas porque lo que dijiste en La noche de Tlatelolco yo lo volví teatral, lo volví personajes de varios de los diálogos, claro, te cito en todo lo que hay que citar; también agarré mucho de Monsi y de José Emilio Pacheco. La escena primera de mi novela es la de la señora con el niño en brazos diciéndole al soldado: ‘Mátelo’.”

–¡Ay Dios, qué horror!

–A lo largo de la novela hablan todos los que participaron: la mamá porque protegió al estudiante, el hijo que le cuenta a la mamá 20 años después los riesgos que corrió y ella nunca sospechó. El personaje principal es mi alter ego. A lo largo de muchas páginas, cuento bastantes cosas del 68 que aún no se conocen.

“Salí de México a finales de octubre. En Francia, mi director de tesis fue Charles Bethleheim;y con él hice el doctorado, porque, ¿qué iba a hacer? No podía volver a México. Conocí a mucha gente en Francia. Conocí a Sartre en el momento en que era muy maoísta, vendía en la calle La Causa del pueblo, un periódico prohibido por De Gaulle, que dijo en público: ‘Quien distribuya eso lo voy a meter a la cárcel’. Sartre respondió: ‘A ver si me arrestan’, y se instaló en el barrio latino a repartir el periódico, y claro que nadie lo arrestó jamás en ese barrio lleno de policías y de periodistas de todo el mundo. Nadie se atrevió a meterse con Sartre. En la noche, a De Gaulle le hicieron una entrevista por televisión, que casi toda era estatal, y le preguntaron también al jefe de la policía o al responsable o al alcalde: ‘¿Por qué no arrestó a Sartre?’, y respondió algo como: ‘porque Sartre es Francia’.”

–¿De veras De Gaulle dijo algo tan padre de Jean Paul Sartre?

–Sí lo dijo. Sartre, que estaba enfurecido porque quería que lo detuvieran y encarcelaran para provocar un escándalo internacional. Yo acompañé a Sartre a todos sus mítines a la salida de Citroen y Renault; él se subía a un banquito con un megáfono: Yo soy Jean Paul Sartre; ustedes no saben quien soy. ¿Cómo no iban a saber, si lo conocían muy bien? Vengo a decirles que estoy con ustedes, con la clase obrera .

–Gustavo, viviste una época extraordinaria.

–Los años de 1968 a 1972 fueron espléndidos para los jóvenes en Francia. Muchas acciones estudiantiles las cuento en esta novela, que para escribir volví a periódicos como El Día, y recogí diálogos y escenas que quise dramatizar; convertí a muchos estudiantes en personajes de mi novela, en la que además hice muchos diálogos…

–¿Éstos se han representado?

–No, me llevó 10 años escribirla y acabo de terminarla. La han leído amigos, pero no he buscado editor. Fíjate que ya tengo un tiempo de no ver al Pino, Salvador Martínez della Rocca; se casó con una chica de la Universidad de Guadalajara; ella trabajó con Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México; casi es la última vez que lo vi. Ya no hay muchos de la dirigencia del 68. A Gilberto Guevara Niebla lo veo de vez cuando, pero no mucho; a Félix Hernández Gamundi me lo encontré cuando fueron los 50 años del movimiento y vi ahí a varios, pero me pareció muy desangelada la conmemoración.