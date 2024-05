E

s quizás un reflejo del papel en extremo subordinado que se asigna a las y los estudiantes, pero en la educación superior mexicana no existe como práctica común que las y los alumnos, o al menos sus representantes, puedan tener voz y voto respecto de quienes serán sus profesores. Que puedan expresar su rechazo ante aspirantes cuestionables por su desempeño en temas tan importantes como el acoso, la violencia, la incapacidad, la falta de compromiso y otros que las y los estudiantes conocen bien y que principalmente les afectan. Pero en la UAM sí existe, legalmente establecido, un mecanismo de selección de académicos donde pueden participar y hacer que se oigan sus puntos de vista e incluso que se tengan en cuenta. Este dispositivo –no hay que ser ilusos– no fue creado con la deliberada intención de darles más espacio de participación a las y los estudiantes. Lo más probable es que se hizo sólo con el propósito de crear una conveniente ventanilla especial de ingreso cómodo y fácil como profesor o profesora definitiva en la UAM, dispositivo que asegura que el o la preciada candidato o candidata no tendrá que pasar por un concurso en competencia con 15 o 20 aspirantes más, que no deberá soportar los plazos larguísimos (hasta de más de un año) para obtener un resultado ni tampoco será obligada u obligado a elaborar ensayos inéditos sobre el tema. Además, tampoco deberá pasar por una estresante y larga entrevista con una comisión evaluadora ni hacer una exposición o clase piloto y tampoco resignarse a que varios de los otros aspirantes al verse no agraciados impugnen el resultado y hagan que el trámite se alargue enormemente. Como dice en los artículos 157-161 del Reglamento de Ingreso, basta que un órgano colegiado –donde legalmente participan estudiantes– decida enviar al rector el expediente de la o el académico para que lo someta al Colegio Académico. Allí también participan con voz y voto estudiantes para que ese organismo decida o no contratarlo de manera definitiva.

Como decía el clásico, todo está en la perspectiva, y aunque tal vez el plan era ofrecer una oportunidad excepcional sólo a ciertos ilustres y bien recomendados personajes, resulta que ahora hay otros muchos académicos y académicas –los precarios y precarias temporales– que leen esa vía desde su perspectiva. Son las profesoras y profesores sin contrato definitivo pero sobresalientes porque durante años han sido exitosamente evaluados hasta tres veces anualmente para lograr un contrato de tres meses. Son académicas y académicos que investigan, producen nuevo conocimiento, acuden a congresos y que, con experiencia y en los hechos, con una carrera académica de cuatro, cinco o hasta más de 10 años, han estado mostrando su capacidad sobresaliente, su compromiso y conocimiento del modelo UAM y modular. Son un tesoro acumulado de experiencia y conocimiento de la universidad que no debería ser menospreciado.