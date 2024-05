Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de mayo de 2024, p. 6

Cd. Victoria, Tamps ., En el Día de las Madres, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que de ganar la contienda electoral sería la presidenta de los que sufren, de las madres buscadoras y de las mujeres violentadas . En un mitin en Ciudad Victoria, al que acudieron progenitoras en busca de sus hijos desaparecidos, ofreció poner sus casos en la agenda nacional.

Más tarde encabezó un acto en Ciudad Mante en el que dio su respaldo a Sheyla Palacios, candidata de estos mismos partidos a la presidencia municipal, y quien asumió la candidatura en sustitución de su esposo, Noé Ramos, asesinado el 19 de abril en un acto proselitista con el que buscaba la relección.

En el mitin realizado al aire libre en la plaza principal de la demarcación, con 44 grados de temperatura, a Sheyla se le quebró la voz por un momento justo cuando comenzaba su mensaje. Al instante, Gálvez se le acercó para abrazarla y alentar el grito de no estás sola .

En el que fue su segundo día de campaña en Tamaulipas, único estado que no había visitado Gálvez Ruiz durante su campaña en busca de la Presidencia de la República, la hidalguense se enfocó de nueva cuenta en sus críticas a las políticas de seguridad del gobierno federal como eje de sus mensajes.

Exceso de seguridad

Durante sus trayectos, la abanderada de la oposición volvió a estar resguardada con el dispositivo más grande que la haya acompañado por parte del Ejército y la Guardia Nacional desde que arrancó su campaña en marzo. En entrevista, apuntó que me desagrada tener tanta seguridad, no es una decisión que yo tomo. Me parece que es similar a la que tuvo Sheinbaum, pero eso habla de lo que está pasando en Tamaulipas .