El sentido del sufragio de Washington fue una nueva exhibición de los malabares imposibles que practica el gobierno de Joe Biden para tratar de salvar la cara como defensor de los derechos humanos al mismo tiempo que mantiene intacta su complicidad con Tel Aviv. Mientras las fuerzas armadas israelíes atacan de manera inmisericorde el último reducto donde se apiñan un millón 400 mil gazatíes, Washington sostiene el absurdo de que la solución de dos estados requiere el visto bueno de los genocidas. El 8 de mayo Biden afirmó que no suministrará a Israel armas ofensivas que pueda utilizar para arrasar Rafah, y el día 10 su gobierno dijo que no puede condenar las violaciones al derecho humanitario internacional consumadas por Tel Aviv debido a que no fue posible por el momento vincular armas estadunidenses específicas a ataques individuales por parte de las fuerzas israelíes . La administración demócrata viene a decir que si no se puede identificar el número de serie de la bomba que asesinó a mujeres, niños y ancianos, no se puede afirmar que ocurrió una masacre.

En medio de la tragedia, cabe lamentar también la intrascendencia y la abyección a la que ha sido arrastrada Argentina bajo el mandato de Javier Milei. Al colocarse entre el pequeño coro de neofascistas y estados satélites que se alinean con Washington incluso en las causas más vergonzantes, el ultraderechista lastima las perspectivas de paz, pero ante todo mina la soberanía de su propio país.

La votación de ayer fue sin duda un paso positivo para la protección de las vidas palestinas, pero queda claro que el genocidio israelí proseguirá en tanto el rechazo simbólico y diplomático a sus crímenes no se traduzca en un cierre total del flujo de armamento y en sanciones que le impidan abastecer su maquinaria de muerte.