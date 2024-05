Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de mayo de 2024, p. 19

Buenos Aires., Un choque de trenes dejó ayer al menos 90 heridos, 57 hospitalizados, dos de ellos graves. Los hechos ocurrieron sobre un viaducto (puente) en el barrio residencial de Palermo, ante lo cual se movilizaron bomberos, policía, personal de sanidad, ambulancias y helicópteros, mientras aún perduran los ecos del paro general de las centrales sindicales en el país.

Los dirigentes de los gremios de trabajadores ferroviarios denunciaron que hace 10 días advirtieron el robo de cables de señalización y señalaron el peligro que esto significaba, pero no obtuvieron respuesta del gobierno de Javier Milei.

Mientras se investigan las causas del accidente, los dirigentes sindicales ferroviarios Omar Maturano y Rubén Sobrero ratificaron que, pese a que reportaron el robo de cables de señalamiento en las vías, no se hicieron las reparaciones y que no han respondido a otras demandas similares, porque según les informaron no hay plata .

Sobrero pidió cargar este accidente a la cuenta del ultraderechista por la falta de inversiones . Maturano sostuvo que el choque de ayer y los demás problemas que tienen los trenes son parte de una estrategia gubernamental para orillar la situación a que venga capital privado a invertir , o a privatizar los ferrocarriles.

No nos negamos a que haya empresas y concesiones, pero nunca estaremos en favor de las privatizaciones , indicó.

Uno de los accidentes ferroviarios más graves de Argentina tuvo lugar el 22 de febrero de 2012, causando 51 muertos.