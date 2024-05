El grupo se integra de cinco miembros, fue formado en 1961 por el mismo Brian Wilson junto a sus hermanos Dennis y Carl, en es entonces combinaba su vocalización innovadora con los ritmos del rocanrol, el rhythm and blues y utilizaba además técnicas de grabación poco convencionales para crear un sonido reconocible al instante.

La custodia fue aprobada el jueves por el juez Gus May, quien fundamentó que Wilson sufre un trastorno neurocognitivo importante y es incapaz de cuidar de sí mismo , según medios locales.

Pero su talento a veces fue opacado por los problemas de salud mental que le acecharon durante su vida adulta. En 1964 sufrió una crisis nerviosa mientras estaba de gira, lo que lo obligó a enfocarse en la grabación, y eso terminó generando un periodo de creatividad extrema que trajo como resultado el icónico álbum Pet Sounds en 1966, el cual tiene un sonido sofisticado considerado por la crítica mundial entre los más influyentes en la música contemporánea.

Los experimentos de Wilson con drogas fueron acompañados de periodos de depresión y alucinaciones auditivas, así como de un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar, según un biógrafo.

Pero ahora el grupo comparte su historia en un nuevo libro que narra su ascenso desde una pequeña banda de garaje formada en un suburbio de Los Ángeles a principios de la década de 1960, hasta convertirse en uno de los grupos más grandes del mundo.

The Beach Boys by The Beach Boys es el título de su único libro oficial y contiene fotografías inéditas de las sesiones de grabación y conciertos.

Ya era hora de que tuviéramos un libro realmente bueno, hay un montón de cosas de nosotros creciendo y de las diferentes fases de nuestra carrera , dijo Mike Love, miembro de la banda.