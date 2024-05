Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de mayo de 2024, p. a11

Roma. El número uno mundial de la ATP, Novak Djokovic, se clasificó ayer sin complicaciones para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, dominando al francés Corentin Moutet por 6-3 y 6-1, pero después de ello fue alcanzado por una botella.

Un hombre se asomó sobre la barandilla a fin de entregarle un cuaderno a Nole para que se lo firmara cuando la botella de aluminio se salió de la mochila del admirador y le pegó en la coronilla al tenista número uno del orbe.

Según un video publicado por La Gazzetta dello Sport, el impacto fue justo tras el partido, cuando Djokovic estaba firmando autógrafos a los espectadores antes de abandonar la cancha.

Fue ahí cuando recibió el impacto de la botella. El jugador se fue al suelo y pronto acudió al lugar una persona de su entorno. Estuvo varios minutos allí, antes de regresar a los vestuarios.

No se anunció la presencia de Djokovic en conferencia de prensa.