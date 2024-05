Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de mayo de 2024, p. a11

Apenas celebraba Saúl Canelo Álvarez la más reciente victoria en Las Vegas, y el nombre y la ima-gen de su retador natural , el mexicano David Benavidez, campeón interino de peso supermediano, se elevó como un ánima que atormenta. El tapatío, monarca indiscutido en esa división, volvió a hablar desde el privilegio que le da ser uno de los boxeadores más popula-res de la época. Desde la cima, dijo, que hoy puede elegir al rival más conveniente a sus intereses, pues es una especie de derecho gana-do en dos décadas de trabajo.

“No hay que pensar demasiado: Canelo le teme a David Benavidez y eso cada vez lo sabe más gente”, expresa con tranquilidad el padre y entrenador del rival que todos quisieran ver ante el pelirrojo.

Si no le temiera, no pondría el pretexto de los 200 millones de dólares que pidió para enfrentarlo. Es una suma que nadie le va a pagar y, por tanto, el mejor pretex-to , agrega.

En noviembre de 2023, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) declaró a Benavidez retador oficial, es decir, en su condición de campeón interino le corresponde por reglamento enfrentar al monarca absoluto: al Canelo. Pero la estrella tapatía ha opuesto sus razones para no enfrentarlo. En algún momento indicó que no quería enfrentar a más mexi-canos; después, que Benavidez no tenía méritos para una oportunidad de esa naturaleza. Jaime Munguía, el rival a quien derrotó hace una semana, cumple con todas esas condiciones por las que no quiso aceptar al retador obligatorio.