Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 11 de mayo de 2024, p. 9

Una renovación pareciera llegar al Tricolor. Con el Mundial 2026 en puerta, donde México será coanfitrión, el timonel Jaime Lozano ha decidido descartar a elementos que eran inamovibles, como el veterano Guillermo Ochoa, Hirving Chucky Lozano, Jesús Gallardo y Henry Martín.

Raúl Tala Rangel, quien ha destacado como arquero con Chivas, es uno de los nuevos rostros que aparecen en esta convocatoria. También destaca el retorno de Alexis Vega, quien después de una etapa irregular y de indisciplinas con el Guadalajara ha recuperado su nivel como goleador con el Toluca.

En contraste, Guillermo Ochoa, quien había permanecido en la selección por casi 20 años, pareciera perfilarse a salir del equipo. El guardameta de 38 años de edad enfrenta un momento complejo en su trayectoria después de que su club, el Salernitana, está condenado al descenso en Italia.

Así, Jimmy anunció la lista preliminar de 31 jugadores para enfrentar a Bolivia, Uruguay y Brasil como parte de la preparación rumbo a la Copa América, a disputarse en el verano.

El entrenador reconoció que esta decisión debió tomarse desde hace tiempo para tener un proyecto sólido a largo plazo y no sólo resultadista, por lo que ahora es respaldado por los directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Es el torneo ideal para ver a la gente nueva que alza la mano. Tendremos tres partidos de preparación y después sólo 23 (jugadores) se ganarán un puesto en la Copa América , indicó.

Falta corte definitivo

No obstante, señaló que quienes fueron descartados, podrían reaparecer en el Tricolor en un futuro. No es corte de caja. Es dar minutitos y protagonismo a la gente que pide una oportunidad de manera fuerte. Los que no están ahora siguen siendo visoreados , apuntó.