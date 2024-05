S

i una artista fue destacada en lo que hizo y además dejó una huella profunda en su entorno, vale la pena rendirle homenaje a través de una película biográfica. Si, además, la artista en cuestión llevó una vida turbulenta y tuvo una muerte trágica, con más razón, entre otras cosas porque esto ayuda a la taquilla. Ciertamente, Amy Winehouse (1983-2011) cumple con esos requisitos (y otros más) para ser el sujeto de una clásica biopic; lástima que el proyecto haya caído en manos de una directora mediocre y sin pasión alguna como Sam Taylor-Johnson, responsable, entre otras cosas, de ese bodrio fílmico que es Cincuenta sombras de Grey (2015). Su reciente filme Back to Black (2024) es una de las biografías musicales más tibias y blandengues que se han visto en pantalla en años recientes.