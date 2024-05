La carrera armamentista nuclear, aún en curso, nos ha conducido a un mundo peligroso. El 1º de febrero de 2019 Estados Unidos abandonó el Tratado de Prohibición de Misiles de Alcance Intermedio (motivo invocado por Vladimir Putin como una de las causas de la guerra en Ucrania). De acuerdo con A Moment of Historic Danger ( The Bulletin of Atomic Scientists, enero/24), Rusia ha tomado diversas medidas que incrementan los riesgos nucleares: en febrero de 2023 abandonó las negociaciones de un nuevo Tratado START para el desmantelamiento de los arsenales rusos y estadunidenses; en marzo anunció el emplazamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. En octubre, la Duma rechazó ratificar el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares (los legisladores estadunidenses también postergaron la discusión respectiva). En la actualidad, el conflicto en Ucrania, librado entre la OTAN y Rusia, sube de tono. Los militares alemanes despliegan sus planisferios y discuten distintos cursos de acción, por ejemplo, el tipo de armamento que proveerán a Ucrania. Emmanuel Macron, presidente de Francia, señaló el lunes 25 de febrero que no se podía excluir el envío de tropas occidentales a Ucrania. Por su parte, Putin manifestó la posibilidad de usar armas nucleares si soldados de la OTAN ingresan a Ucrania o amenazan la soberanía de Rusia (“Susan D’Agostino y Francois Díaz-Maurin, Putin Threatens Again , The Bulletin of Atomic Scientists, 29/2/24); el 14 de marzo, el mandatario ruso expresó su confianza en el misil hipersónico Avangard capaz de penetrar los sistemas antibalísticos occidentales; anunció el emplazamiento de armas de destrucción masiva en la frontera con Finlandia, en respuesta a su ingreso a la OTAN y celebró que Alemania se abstuviera de enviar sus misiles Taurus a Ucrania.

México puede contribuir a conjurar la actual escalada de riesgos nucleares. El 4 de diciembre de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas instó a los estados poseedores a evitar que dichas armas vuelvan a usarse, entablar negociaciones para desmantelarlas, respetar las zonas libres de armas nucleares y crear nuevas zonas de ese tipo, iniciativa en la que México tendría mucho que aportar por su experiencia en el invaluable Tratado de Tlatelolco.