La mayoría de los asistentes eran campesinos, por lo que se dio una interesante discusión sobre la ­agricultura.

En el primer congreso obrero socialista, Felipe Carrillo Puerto tuvo una destacada participación en la que expresó con claridad su concepción de la agricultura.

“En la vida económica de los pueblos debe procurarse inicialmente que los elementos de primera necesidad no sean importados. Nosotros hemos venido sembrando el maíz usando los mismos procedimientos que nuestros tatarabuelos… y así perderemos el tiempo miserablemente, porque después de pasar días enteros de trabajo sobre nuestras milpas, recogemos una cosa tan insignificante que apenas nos basta para no morirnos de hambre.”

Según su experiencia en las comisiones agrarias de Morelos y Yucatán, el motuleño abogaba por la agricultura intensiva y por dejar atrás el sistema tradicional de roza, tumba y quema: “Entonces pretendí convencer a los trabajadores que la única salvación para nosotros era procurar y llevar a efecto los sistemas intensivos… en la región oriente procuré convencer a los trabajadores del campo de que no debían quemar los montes en su totalidad y que era mucho mejor que removieran las tierras, pues obtendrían dos ventajas: la primera es no consumir todas las materias de riqueza que la tierra contiene y la segunda que no haya un desperdicio perjudicial de madera”.

Felipe propuso modificar la siembra de maíz. La experiencia práctica le había enseñado que era posible aumentar la producción de una forma sencilla: Después de la quema se siembran los lugares quemados, colocando en cada mecate de tierra, 400 agujeros aproximadamente, cuatro o cinco granos de maíz. Este procedimiento es anticientífico porque esos granos no hallan las sustancias suficientes para nutrirse en el reducido espacio de tierra en que se les deposita, resultando que con un poco de soles se marchitan las milpas y se pierden las cosechas. Sembrando por el sistema intensivo, aprovecharíamos en el primer año mayor cantidad de granos, porque en lugar de poner 400 agujeros pondríamos 800 y en cada uno dos granos de maíz, un poco más de trabajo, pero mucho más aprovechamiento .

Proponía modernizar los métodos de cultivo pues concluía: No sabemos sembrar científicamente la tierra, somos rutinarios y trabajamos como nos enseñaron nuestros abuelos .

Propuso recuperar cultivos tradicionales que se habían abandonado por apatía y egoísmo de los grandes hacendados henequeneros, la famosa cata divina que era el principal obstáculo para resolver esos males. Estas recomendaciones fueron incluidas en las conclusiones del congreso: desechar los procedimientos tradicionales; emplear métodos de cultivo intensivos y científicos; crear estaciones experimentales y capacitar a los productores. Cuando fue gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto juró cumplir con la Constitución y con las resoluciones de los dos congresos obreros socialistas.