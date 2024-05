Sobre si teme que le contabilicen a su campaña la organización de esa concentración, respondió: ¿Cuánto costó el de Sheinbaum? No, no tengo miedo . Agregó: Voy a muchos eventos que realiza la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca; se declara y no hay problema .

Por la mañana, en entrevista en Reynosa, sostuvo que la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral contabilice como gasto de campaña su asistencia a la concertación convocada para el 19 de mayo en el Zócalo capitalino por la llamada marea rosa, no determinará si asiste o no, y afirmó que sus gastos están muy por debajo del límite legal.

Operativo de seguridad

Luego, Gálvez se trasladó a Matamoros, donde, en un campo de sorgo en la carretera, se reunió con productores de la región. En el trayecto y durante los mítines estuvo resguardada por varias unidades del Ejército y de la Guardia Nacional, elementos armados y en un notorio incremento del operativo de seguridad en contraste con el que usualmente la acompaña.

En un mitin por la tarde, la hidalguense señaló: Me da pena que tenga que llegar a Matamoros con estos niveles de seguridad, porque pienso en ustedes que ustedes no traen esa seguridad. Pero yo no determino la seguridad que traigo, la determinan los que me cuidan, pero eso habla de que en Tamaulipas las cosas no andan bien .

Mientras, con los productos tamaulipecos, y bajo una temperatura superior s 40 grados en el acto que fue al aire libre, a diferencia de los otros dos que tuvo ayer, Gálvez expresó que está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años .

Aseguró de manera reiterada que en 2019 se elevó la importación ilegal de gasolina en México, lo cual vinculó con el empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021, y con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.