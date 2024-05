La ex gobernante capitalina aseguró que Veracruz va a ser una de las entidades consentidas en el próximo sexenio, luego de resaltar que ese estado al igual que todo el país, ha sido víctima de fraudes.

Ante miles de personas que asistieron al mitin que encabezó, pese al calor de 45 grados, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México pidió defender la continuidad de la Cuarta Transformación mediante el arma más poderosa, que es la credencial de elector, a la cual calificó también de instrumento de paz y transformación.

La aspirante presidencial apuntó que a los del Prian les gusta inventar, calumniar y andar diciendo noticias falsas, pero confío en que nadie les cree y en que esa estrategia ya no les funciona.

La abanderada de Morena, PT y PVEM no mencionó directamente la crisis energética que se registra en el país, pero la aludió al destacar que se debe seguir apoyando a estas dos empresas.

Apoyos de norte a sur

Sheinbaum sostuvo que se va a apoyar a esta entidad desde el norte hasta el sur.

Pese a que la temperatura en este lugar llegó a 45 grados, los seguidores de la candidata permanecieron en la plaza principal de esta localidad siguiendo con atención su discurso.

Cuando la aspirante presidencial preguntó a los presentes si creen en las declaraciones de la oposición cuando dice que estaba de acuerdo con los programas sociales se escuchó un sonoro ¡no! .

No nos los dieron , soltó uno de los asistentes.

También se registró una rechifla cuando la ex mandataria de la Ciudad de México recordó a los presentes los dichos del ex presidente Vicente Fox en el sentido de que son flojos quienes reciben programas sociales. ¡Chinga tu madre, Fox! , ¡Fuera!, fuera! gritaron al ex panista.

En el diálogo con sus simpatizantes, la morenista les preguntó si estaban de acuerdo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por la gente, a lo que respondieron de manera afirmativa.

Por la mañana, la ex gobernante capitalina estuvo en Tlacotalpan, donde visitó la casa del músico poeta Agustín Lara. Y en la tarde-noche en Cosoleacaque, zona petrolera, ratificó su llamado a votar masivamente el 2 de junio.