Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 11

La aplicación o no del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una decisión de gobierno. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinar si quiere o no que participe la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) , afirmó la doctora Etelvina Sandoval Flores, comisionada y ex presidenta de Mejoredu.

Recordó que en la edición más reciente de esa evaluación estandarizada (2022), la SEP suscribió un convenio para su aplicación en México, pero con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

Por su parte, Hugo Aboites, experto en temas educativos y ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lamentó que la actual administración acepte nuevamente la prueba PISA, porque no se trata de un simple examen diagnóstico, sino el mecanismo de control con el que la OCDE sujeta a los sistemas educativos .

El problema, explicó, es que la PISA no es una evaluación, es el compromiso de un país para que su educación sea conducida por un organismo internacional financiero. Y esto ya lo vivimos en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón. Quien evalúa, manda .