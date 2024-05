No fue el caso; el propio Bátiz ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo , expuso. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio .

Indicó que ningún ordenamiento establece limitación a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento , pero lo que sí es una violación a la legalidad, es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial de gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos .