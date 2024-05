Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 9

En una nueva descalificación a quien encabeza Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el doble discurso de incurrir en actos irregulares y hablar contra la corrupción: díganme si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción, y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del instituto para combatir la corrupción .

Aunque sólo una vez la mencionó por su nombre, le dedicó buena parte a cuestionar la doble moral de Casar bajo el argumento de que se tiene que saber todo el teje maneje de cómo operan, pues lo hacen con clasismo y racismo. Ellos sí pueden actuar de manera deshonesta, estar cobrando una pensión de 125 mil pesos mensuales de manera indebida (que es lo que percibía de Pemex por el fallecimiento de su esposo hace 20 años); ah, pero al mismo tiempo decir que la pensión a los adultos mayores es populismo .