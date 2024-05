Con motivo del Día de las Madres, Sofía, de 26 años, asegura a La Jornada que no tendrá hijos. Sus argumentos a favor de la no maternidad se centran en lo económico y la crisis climática. ¿Como para qué traer al mundo a más personas? No tiene sentido, somos demasiados y estamos acabando el planeta. Además, aunque tengo una licenciatura y trabajo, ni siquiera me alcanza para independizarme, menos para mantener hijos; ya les dije a mis papás que el único nieto que tendrán es mi gato .

Al cuarto trimestre de 2023, en México había 38.5 millones de mamás, de las cuales, 46.5 por ciento estaban casadas; 20.5, en unión libre; 12 por ciento, viudas; 10 por ciento, solteras; 7.5, separadas, y 3.1, divorciadas.

Iris Santillán Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, expone que en los últimos años los jóvenes se enfrentan a la precariedad laboral de manera general, pero que en el caso de las mujeres es más grave. Los sueldos son bajísimos y sin prestaciones... así no hay forma. ¿Cómo se tiene un hijo en estas condiciones? Y por otro lado, el feminismo ha quitado esa visión androcéntrica y patriarcal que nos vendía la idea de que la única manera de ser felices era a través del matrimonio y la maternidad .

Natalia sabe que ya no hay marcha atrás. La menopausia me alcanzó, al menos de manera natural ya no hay cómo engendrar , pero no se arrepiente. Sus hermanas tomaron otra ruta: son madres. Una de ellas combinó la maternidad con su vida laboral, y sí se puede, pero es un gran desgaste; no estaba dispuesta a eso; soy feliz, aunque digan que fui egoísta... y si así fue, ¿qué? .