Dijo que no pasa lo mismo que en sexenios anteriores, cuando entraban los agentes que querían . Y refirió que desconoce si Milgram mintió o no tenía la información completa.

No es que haya mentido, sino que a lo mejor no le había llegado el informe, porque también tardan allá en los trámites, no sólo México. (Milgram) no sabe muchas cosas, si hace poco se dio a conocer que el representante de la DEA en México se reunía con narcotraficantes, se dio a conocer la información, y ya no se volvió a hablar del asunto .

Insistió que desde la DEA se ha impulsado la campaña en su contra que trata de reforzar la idea de que está vinculado al narcotráfico bajo la frase “AMLO, narcopresidente”.

Volvió a exigir pruebas y criticó que sin éstas los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández realizaron reportajes de esos presuntos vínculos.