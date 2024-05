O

ciosa que es, la oposición no sólo se muerde la lengua, sino que, junto con sus jilgueros, finge un severo ataque de amnesia cuando acusa a la actual administración gubernamental de corrupta . Sin duda, a lo largo de ésta se han registrado varios casos, como el de Segalmex, pero los gritones olvidan a su ejército de hampones aglutinado en sus tres empresas disfrazadas de partidos políticos ( tricolor, blanquiazul y el de las croquetas), sus organizaciones civiles (del júnior Claudito) y sus empresarios decididos a rescatar la democracia .

Hasta para eso es pésima la oposición, pues pretende tapar con un dedo el brutal saqueo cometido por los gobiernos priístas y panistas (los Chuchos no cantan mal las rancheras), y como siempre, los ladrones gritan ¡al ladrón! ¿En serio pretenden pasar la prueba del ácido con personajes como Alito, Marko, Zambrano, Claudito y demás integrantes de la pandilla?

No descubrió el hilo negro, pero ayer el presidente López Obrador recordó que el problema de México era el gobierno, no el pueblo. Y el problema en el gobierno era la corrupción, a la que hay que acabar no sólo por razones de índole ética. Claro que es importante la honestidad; le da a la autoridad mucha fortaleza, pero no sólo eso. Imagínense cuánto se ahorra. Yo calculo que nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción como 2 o 3 billones de pesos , es decir, el monto, más o menos, que tranquilamente atracaban quienes hoy dicen estar muy preocupados por la corrupción.

Tampoco reveló algo novedoso cuando subrayó que la corrupción en México ha sido protegida, abrazada por un régimen de simulación, de mucha hipocresía. Por algo no hay que dejar de estudiar el porfiriato, porque ahí se define con mucha claridad el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Lo de la corrupción igual, se mantuvo. Aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción. Donde más corrupción hubo fue, sin duda, en el sexenio de Salinas de Gortari. Bueno, desde los años cuarenta ya se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución Mexicana, la corrupción, pero había como un silencio, y ella no se consideraba un problema .