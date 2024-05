En su Evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2024 , la DEA, tan acreditada en maniobras injerencistas para ver la paja en los países ajenos y no la viga en el propio, deja asentado que el problema del mercadeo de estupefacientes tiene una correlación evidente, pero no reconocida en su poderosa magnitud, al interior del principal país cliente: tan culpable es el que introduce desde el sur el fentanilo (entre otras drogas) como la institucionalidad anfitriona que permite ($) el consumo.

El padre Chema, encuadrado en la teología de la liberación y defensor de comunidades en asuntos ambientales y del campesinado, considera que ya es tiempo de quitar el celibato como una ley disciplinaria en la Iglesia católica y establecerlo como opcional (...) quienes no puedan llevarlo, que sigan sirviendo a la Iglesia, pero que puedan casarse y tener una familia. Quienes sí lo puedan llevar, que sigan por ese camino. Ante todo, la libertad .

Establecido para evitar que las herencias pasaran a manos de las familias de los sacerdotes y se quedaran en las arcas eclesiásticas, tal imposición del celibato ya es insostenible, argumenta. También señaló que la Iglesia católica ha sido y sigue siendo muy conservadora. El Episcopado Mexicano es muy cercano a la extrema derecha más recalcitrante (entrevista en el canal Astillero: https://goo.su/aJyWi).

Y, mientras Sheinbaum ha dicho: no sé si han oído recientemente a un ex presidente que anda muy enojado; yo no sé por qué es que andan enojados, porque en vez de subir en las encuestas cada vez bajan más, pero ese es su problema, no es el nuestro , y Gálvez: está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años , ¡hasta el próximo lunes, luego del debate entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México!

