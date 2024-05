No me arrepiento de nada, como dice la canción, pero... hay muchas cosas que corregir y que profundizar. Confiemos en Claudia Sheinbaum.

Aún con sus fallas, necedades y políticas sociales cuestionables, ha hecho menos daño y ha beneficiado a quien tradicionalmente no se beneficiaba. Sí volvería a votar por él, y por lo mismo, votaré por Claudia.

Volvería a votar mil veces por mi presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiero que se vaya.

Votaron 5 mil 191 personas. Participaron en X, 2 mil 42; en El Foro México, 930; en Facebook, 2 mil 66; en Instagram, 89, y en Threads, 64. El sondeo fue distribuido a través de un enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos cualquiera que sea su ideología. No hacemos llamadas telefónicas ni visitas domiciliarias. Los participantes, además de votar, pueden expresar su opinión.

María Rodríguez / Xalapa

Tengo 71 años. Sé bien lo que necesita México, he seguido a Andrés Manuel desde jóvenes ambos, tenemos la misma edad, no ando cambiando de parecer, no soy presa de manipulación.

Eduardo González Coronado / Puerto Vallarta

Sin dudarlo, nuevamente por AMLO, los cambios que hemos visto son sumamente significativos, porque hemos aprendido de su pensamiento.

Misael Javier / Ciudad Valles

Facebook

El mejor presidente de México y por mucho. Sobre las bases que está dejando se deberá escribir una mejor historia para el país.

Giovanni Perea / Puebla

El más importante político en México, hombre de convicciones y de sensibilidad a sus compatriotas.

Constanza Corral / Oaxaca

No tengo qué pensarlo, tengo 60 años y sólo he votado tres veces en mi vida y fue por López Obrador. Lo volvería a hacer.

Jesús Chávez / Tlalnepantla

AMLO es un gran líder, estratega y honesto, además que deja la semilla para levantar a nuestro país, con toda la seguridad vuelvo a votar por él.

Laura González / Veracruz

Instagram

Y si viviéramos mil años también y si vamos hacia el futuro, también votaría por AMLO.

Frank Carlos Richards Macola / Chetumal

Ha hecho buen trabajo, honesto y valiente. Estoy consciente que falta por hacer contra la corrupción y la seguridad pero no es fácil reconstruir el desastre de más de 30 años de gobierno corruptos y traidores a la patria. Viva México.

Silvia Martínez / CDMX

Threads

AMLO fue la mejor decisión que tomamos la mayoría de los ciudadanos responsables que acudimos a ejercer nuestro derecho y cumplimos con nuestra obligación.

Hugo Arango Miranda / Querétaro

