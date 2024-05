Los hechos suceden en Santa María Tonantzintla, localidad del estado de Puebla que alberga una iglesia considerada como la máxima expresión del barroco popular mexicano y que da cuenta del sincretismo, de la mezcla entre la cultura española y la mexica. También se resalta este aspecto a través de los personajes y su mundo espiritual, en el que igualmente se incluye tanto a la Virgen María como a la figura del nahual en su acepción de animal de poder.

Para recrear este universo, Lomnitz reunió a un equipo de artistas reconocidos por su labor en el teatro, como Carolina Jiménez, escenógrafa e iluminadora; Humberto Galicia, uno de los mejores diseñadores y realizadores mexicanos de títeres; Héctor Cruz, quien se encargó del dispositivo multimedia y diseño de proyección, y el músico Ricardo Lomnitz, quien a su corta edad destaca como compositor de cine, radio y teatro.

Alberto Lomnitz, quien recientemente estuvo en el musical Sweeney Todd, el barbero asesino de la calle Fleet y participa en Cabaret, que se presenta en el Teatro de Los Insurgentes, sostuvo: una buena obra de teatro es como un buen libro, porque genera una satisfacción y una cercanía con el espectador que no te lo da otra cosa .

El teatro, aseguró Lomnitz, ha sido mi vida, mi profesión y mi arte; algo que me enorgullece es que he incursionado en casi todos los aspectos como dramaturgia, dirección y actuación. Algo que me me parece increíble es que ahora soy actor de teatro musical .

Enfatizó: toda obra de arte revela que a través de la mirada del artista, el espectador aprecia un aspecto del universo, pero con una perspectiva muy particular .

Trino en búsqueda de su poder interior es una reflexión en torno al rechazo y a la discriminación que padecen ciertos grupos sociales. La puesta en escena cerrará temporada el 12 de mayo, con funciones sábado y domingo a las 13 horas.