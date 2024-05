Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 6

El ambientalista Homero Gómez González era conocido como El Guardián, sobrenombre que ganó por la defensa inflexible del Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán y, evidentemente, por el amor y admiración que sentía por el resistente insecto migrante. De profesión agrónomo, conoció de forma esférica los aspectos técnicos del bosque de su comunidad, y a los 25 años de edad comenzó su actividad como promotor y protector de la colorida lepidóptera.

El 13 de enero de hace cuatro años, acudió a una feria en El Soldado, municipio ubicado a 30 minutos de su comunidad, El Rosario, pero no regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado dos semanas después, el día 29, en un pozo de El Soldado, con un golpe en la cabeza. Hasta la fecha, su muerte no ha sido esclarecida por las autoridades.

En 2017 el cinerrealizador Emiliano Ruprah conoció a Homero. El director asegura: ya sabía que era un personaje importante en la lucha y defensa del territorio de las mariposas monarca. Después de las circunstancias sospechosas en las que murió, comencé a desarrollar más la idea de contar su historia. Entablé pláticas con el productor Eduardo Díaz y nos interesó abordar un tema que no sólo concernía a México, sino también a Canadá y Estados Unidos, donde la mariposa monarca es un símbolo con muchas aristas y metáforas. Empezamos a desarrollar con fuerza la idea de este documental . La crisálida se transformó y ayer se estrenó en Netflix con el título El Guardián de las monarcas.

Ruprah contó a La Jornada que recibe el estreno de su trabajo con una mezcla de sentimientos: emocionado, por un lado, y, por el otro, algo triste al ver la reacción de la gente, se revive el trauma. Es una película cuyo objetivo es mostrar una historia, pero, por otro lado, te involucras con el sufrimiento de una familia y de una comunidad. Hablas de una persona real y de su muerte. Siempre que me refiero al caso me entristezco y me vuelvo a indignar. Espero que el púbico reciba bien la cinta y de forma amplia, que abra conversaciones importantes, porque un documental tiene el mismo propósito que el periodismo, no únicamente informar y entretener, sino también generar impacto. Somos cineastas y a nosotros nos quedó algo en la garganta, porque nos dimos cuenta de cómo el asesinato de Homero afectó a su familia cercana. Sólo esperamos que le ayude a encontrar justicia .

