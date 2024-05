Un caso más reciente es el de la ex futbolista estadunidense Carli Lloyd, quien hace unos días anunció que tendrá a su primer hijo a los 41 años de edad. No obstante, la doble campeona olímpica y mundial, reveló que antes debió superar una infertilidad inexplicable.

La maternidad y el deporte no están peleados. La carrera como atleta es muy corta en comparación con otras y puedes hacer ambas al cien por ciento. Hay quienes prefieren esperar. A veces cuando tienes un sueño deportivo, postergas esa etapa , lamentó.

Terán es parte de las deportistas que decidieron por elección propia postergar la maternidad para después del retiro deportivo. Así, tuvo a su hija en 2023 a los 41 años de edad, al tiempo que ahora sigue inmersa en la disciplina en la cual fue multimedallista, aunque ya no de manera competitiva.

Hace falta mucho más apoyo, al menos en México, para los deportistas en general y quienes son madres. Es necesario hablar más de este tema. En otros países, en los comités olímpicos o áreas de entrenamiento hay salas de lactancia y apoyos para las atletas que se convierten en madres. Sería fantástico implementarlo aquí , afirmó Samantha Terán, ex jugadora de squash quien ahora tiene una hija.

Cuando me retiré en 2021 a los 39 años, había pasado 34 jugando futbol. Mi esposo y yo teníamos un bebé en mente; pensé que posponerlo un poco para disfrutar de la vida no sería un problema. Por primera vez el balompié no era mi prioridad. Desearía haber esta-do más informada sobre el embarazo, cómo prepararme, y haber investigado las opciones para congelar mis óvulos , declaró a la revista Women’s Health.

Lloyd narró que ante las complicaciones inexplicables para quedar embarazada recurrió a la fecun-dación in vitro. Sentí todas las emociones durante mi carrera (estrés, preocupación, miedo, ansiedad), pero nunca todas las que provocó la FIV. Me sentí completamente fuera de control .

En contraste, hay atletas que prefieren pausar su carrera durante la etapa del embarazo como lo hizo la judoca Edna Carillo, quien pese a estar en la zona de clasificación para Tokio 2020 debió renunciar a esa justa veraniega al tener 12 semanas de gestación. No obstante, ahora busca un lugar en París 2024.

La tenista estadunidense Serena Williams también detuvo su carrera durante su primer embarazo en 2017, aunque tardó tres años para retornar a las canchas y lo hizo sólo para concretar su retiro.

Falta concientización

La velocista Allyson Felix es otro caso emblemático después de haber enfrentado un embarazo de alto riesgo, retornar a las pistas para coronarse en Tokio 2020 y exponer a la marca de ropa Nike, la cual le ofreció un contrato de imagen de menor pago tras haber quedado embarazada.