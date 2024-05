Merry MacMasters

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 3

El fotógrafo estadunidense David LaChapelle (Hartford, Connecticut, 1963) ofreció ayer detalles de su exposición Amor, en vísperas de su apertura en el Palacio de Minería, para después recorrerla en silencio, aunque abierto a cualquier pregunta de los medios de comunicación presentes.

La muestra, que se inaugura mañana, concebida como una pequeña retrospectiva , tiene su origen en la serie Viacrucis (2023), que comprende las 15 estaciones de la cruz, y se exhibe en América Latina por vez primera. Se divide en ocho salas y consta de un total de 166 imágenes, 80 conocidas y 86 inéditas, por lo menos para México. Las primeras fotografías son de 1986, entre ellas Pensamientos divinos y ¡Ahora soy libre! Puerto Rico.

Algunas de las obras se exponen casi como fotomurales; por ejemplo,Violación de África (2009), que se basa en la pintura Venus y Marte, de Botticelli, que LaChapelle vio en la Galería Nacional en Londres. En su versión, el fotógrafo actualiza la temática; incluso, su modelo para el personaje de Venus fue Naomi Campbell.

Se suele leer que LaChapelle fue descubierto por el artista pop Andy Warhol. Al respecto, fue contundente: “Trabajé con él, sin embargo, llevé una vida muy opuesta, porque soy muy callado, vivo en un área retirada de Maui, Hawái, mientras Andy salía todas las noches; era muy sociable. Soy más bien lo opuesto. De él aprendí lo voluble que las personas eran hacia los artistas, porque cuando Andy falleció ya no era popular. Sin embargo, al morir las personas dijeron: ‘¡oh!, se nos olvidó, era un genio’”.

“En NY era un has-been”

“Trabajé con él y lo vi hacer su último retrato antes de fallecer, también vi cómo lo trataban las personas en vida. Al final de su existencia, había sido descartado. En Nueva York lo consideraban un has-been (sombra de lo que fue). Su obra no se vendía, nadie iba a sus exposiciones. Al morir, una vez que ya no era accesible, su obra alcanzó precios desmedidos. Así es como la gente juzga el arte hoy: por los precios. De modo que Andy me enseñó más acerca de la naturaleza de la vida que del arte. Yo era joven y observé que le gustas a las personas por un minuto, pero al siguiente ya no. Eso no importa, uno sigue trabajando.”