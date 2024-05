Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 2

En el amanecer de este jueves 9 de mayo, don Andrés Vega Delfín, considerado uno de los músicos más importantes en el mundo por mantener viva la gran tradición de la música clásica de Veracruz, el son jarocho, falleció, a los 93 años, frente al paisaje que engalana su hogar, en la ranchería de Boca de San Miguel, municipio de Tlacotalpan, Veracruz. Comenzaron de inmediato a sonar en su rancho las jaranas, y los versos, como este:

Se despide la neblina

cuando entra el amanecer

Don Andrés Vega, con Esteban Utrera, completó una dinastía de grandes músicos cuyo número rebasa ya el centenar, repartidos por el mundo.

De hecho, el son jarocho tradicional estaba en vías de extinción cuando Andrés Vega comenzó a revivir ese legado cultural.

Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus bisnietos, hoy son conocidos en el mundo como Los Vega. Es una familia musical como fue la familia Bach en Alemania.

Los Vega, junto con Los Utrera, fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Don Andrés, su hijo Octavio, su esposa Hermelinda y sus nietos Raquel y Claudio, acudieron a Los Pinos el 27 de noviembre de 2012 para recibir el galardón. En la ceremonia, a la que fueron convocados de manera apresurada la noche anterior, Felipe Calderón los felicitó por ser artífices de lo que llamó el nuevo son jarocho , a lo que don Andrés respondió: ¿nuevo?, ¡uy!, yo que pensé que tenía como 400 años o más, no es tan nuevo que digamos .

En entrevista para La Jornada, don Andrés Vega dijo a la reportera Mónica Mateos-Vega: Un mundo sin música no sería mundo. Hay mucha alegría, de todo, pero a mí lo que siempre me fascinó fue el son jarocho campesino. Muy niño conocí el son tradicional, el de las tarimas. Las personas se amanecían en el fandango, y anochecía y volvía a hacerse el fandango. No hay que dejar morir al son jarocho, hay que seguir reviviéndolo, sobre todo como era antes .