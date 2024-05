Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 10 de mayo de 2024, p. 27

Con los tres edificios irregulares identificados recientemente en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez, las ganancias del cártel inmobiliario ascienden a 80 millones de pesos por lo pisos excedentes que se construyeron indebidamente, aseguró el partido Morena en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa ofrecida en el número 73 de la calle Miguel Ángel, colonia Nonoalco, uno de los tres inmuebles ilegales, el senador César Cravioto destacó que éste, junto con los dos ubicados en la calle Cádiz, en Insurgentes Mixcoac, fueron autorizados en 2021, durante la gestión del panista Santiago Taboada.

Recordó que hay 133 edificios irregulares en Benito Juárez, lo que demuestra que el cártel inmobiliario no es un invento del Gobierno de la Ciudad de México, sino que es una realidad.

¿Por qué venimos? Porque Taboada se la pasa diciendo que en su gobierno ya no existió eso, que fue en los gobiernos anteriores del PAN. Entonces, ¿este edificio es una mentira? ¿Estamos viendo una ilusión óptica? ¿Lo que estamos viendo no existe? No, lo que estamos viendo es real, son edificios que se siguen construyendo violando el uso de suelo .

A su vez, Leticia Varela, candidata a la alcaldía Benito Juárez por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, aseguró que de obtener el triunfo el 2 de junio revisará la seguridad estructural de las construcciones para evitar cualquier riesgo.