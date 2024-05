N

orberto Bobbio, uno de los más destacados juristas del siglo XX, reflexionaba en su ensayo El problema de la guerra y las vías de la paz: “No me considero un militante de la no violencia, pero he adquirido la certeza absoluta de que, o los hombres lograrán resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia, en particular la violencia colectiva y organizada que es la guerra –exterior o interior– o la violencia los borrará de la faz de la tierra”. Y hace más de medio siglo, el poeta Miguel Labordeta escribió los siguientes versos: “Mataos, pero dejad tranquilo a ese niño que duerme en una cuna […] asesinaos si así lo deseáis, exterminaos vosotros: los teorizantes de ambas cercas que jamás asirías un fusil de bravura, pero dejad tranquilo a ese hombre tan bueno y tan vulgar que con su mujer pasea en los económicos atardeceres”.

Hoy, quienes gobiernan el mundo se empeñan en reivindicar la muerte y patrocinar la guerra. Estremece ver al Congreso estadunidense erigirse como el mayor patrocinador de la violencia colectiva y organizada del planeta. Su actitud es recurrente. En los años 80 del siglo pasado, la administración Reagan, destinó 4 millones de dólares a financiar el ejército mercenario conocido como la Contra nicaragüense. Hoy, libera 105 mil millones de dólares en ayuda militar para subvencionar el asesinato de civiles, bajo la doctrina de guerra total. Ucrania recibirá 61 mil millones; Israel: 26 mil millones; Taiwán 8 mil millones, y se reservan un millón para combatir la red china Tik-Tok.

En una escalada bélica sin precedentes, los países de la OTAN aumentan el gasto público en defensa. El Instituto de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) subraya que en 2023 se produjo un aumento por noveno año consecutivo del gasto militar, el mayor en los últimos 15 años alcanzando la cifra de 2.44 billones de dólares. Aviones, carros de combate, misiles provistos de inteligencia artificial, acompañan la tecnología de la necropolítica. España adeuda 18 mil 323 millones de euros de los 22 mil 230 millones contratados en 2023. Guerras sucias, civiles, étnicas, híbridas, asimétricas, de baja intensidad, tecnológicas, contra el crimen organizado, la inmigración, el terrorismo o el narcotráfico. La industria de la muerte no establece distingos cuando se trata de objetivos. Alejados de los sentimientos y sin emociones, los misiles destruyen hospitales, escuelas, bibliotecas, museos y seres humanos. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, madres, hijas, hermanas, nietos, abuelas, están entre sus víctimas. La población civil se convierte en el blanco de la guerra total.