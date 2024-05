Hay varios problemas gravísimos con esta evidencia. Cualquiera de nosotros comparte algún grupo de WhatsApp donde hay extraños. En Gaza, los sobrevivientes de la guerra utilizan los chats de mensajería para encontrar a sus familiares y lugares donde puedan proveerse de medicinas y comida. ¿Quién está a salvo de Terminator entonces? ¿Quién puede escapar de una base de datos que crea modelos precriminales , que tiene memoria, que se equivoca escandalosamente y, sobre todo, que obedece a diseños militares para prácticas de exterminio?

No es nuevo que las plataformas de redes sociales son el Gran Hermano ni que WhatsApp miente cuando nos recuerda que es una aplicación de mensajería privada con datos cifrados de extremo a extremo . No. La novedad que aporta el medio israelí es que Meta tiene las manos manchadas de sangre palestina. Ayuda a localizar precriminales y utiliza a todos los usuarios de la plataforma como extras de una superproducción de truculentos efectos especiales con base en juguetería de la muerte.

El investigador Paul Biggar, fundador de Tech For Palestine, con sede en Nueva York, ha documentado que los principales directivos de Meta no esconden sus estrechos nexos con Israel. El director de Seguridad de la Información de la empresa, Guy Rosen, es israelí y formó parte de la Unidad 8200, que administra Lavender. Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la empresa, donó personalmente 125 mil dólares a Zaka, la organización ultraortodoxa israelí que difundió las historias falsas de bebés decapitados, mujeres embarazadas destripadas y 20 niños atados y quemados, que sirvieron de pretexto para la escalada en Gaza. La ex directora de operaciones y actual miembro de la junta directiva de Meta, Sheryl Sandberg, está de gira internacional para publicitar su película Screams Before Silence, el último intento de revivir la desacreditada propaganda de las violaciones masivas del 7 de octubre de 2023. Siete meses después de esa fecha que marca el comienzo del nuevo apocalipsis palestino, Israel no ha podido presentar ni una sola de las supuestas víctimas.

De todas las agresiones que transmite el actual desorden internacional, la más lacerante es contra Palestina. Se ha convertido en una herida expresamente abierta para que nunca cicatrice y polígono de pruebas de las armas de la inteligencia artificial que deshumanizan por completo a los pueblos agredidos. Es en Gaza donde Terminator ha aprendido a balbucear su famosa sentencia de muerte: “Hasta la vista, baby”.