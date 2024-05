Es una venganza terrible del Presidente, donde a alguien que critica lo llevan al cadalso , señaló el coordinador panista, Julen Rementería, mientras la priísta Beatriz Paredes criticó “si no es claramente un abuso de cualquier Estado el utilizar datos que son absolutamente confidenciales y restringidos de manera pública, para afectar y perseguir, y preguntó si eso no es característico de un Estado fascista .

¡ Qué bueno que se quitaron la careta! No les quedaba de otra, finalmente son lo mismo, son impulsados por Claudio X. González , les respondió el morenista Navor Alberto Rojas. Dijo que Casar incurrió en un acto de corrupción, aunque “esta cofradía de cuello blanco la esté apoyando”. Agregó que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lo que debería reconocer es que es deshonesta y ratera , porque pese a que su marido se suicidó, ha tomado 31 millones de pesos que no le pertenecen.