Jueves 9 de mayo de 2024, p. 6

Monterrey, NL., Al verse obligada a responder a las preguntas de estudiantes del Tec de Monterrey sobre qué debe irse, qué modificarse y qué mantenerse en el país, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, señaló que el PAN se queda, el PRD se modifica y el PRI se va al Senado .

La abanderada de la oposición concentró su agenda en el tema educativo. Por la mañana, participó en el Foro 10 por la Educación realizado en la Ciudad de México, donde aseveró que esto todavía no acaba, no pasa nada, nos vemos el 2 de junio, voy a ganar , al referirse a los resultados del sondeo en las universidades, que la ubicaron en tercer lugar. Incómoda con la pregunta, subrayó: habrá que ver quién participó, no conozco el ejercicio .

Gálvez Ruiz llamó a las organizaciones que convocaron a ese acto –algunas de ellas que abiertamente la apoyan– a no tener miedo y reclamar al gobierno la falta de resultados en el sector.

Aseguró que Claudia Sheinbaum no acudió al foro, realizado en El Papalote, Museo del Niño, porque sé que me tiene miedo . La morenista se disculpó con los organizadores, y explicó a través de una carta que no asistió por cuestiones de agenda. Estuvo de gira en Veracruz.

Caso Casar

También se refirió al caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien el gobierno federal señaló por corrupción, debido al cobro de la pensión vitalicia por más de 31 millones de pesos que recibió por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien ocupó un cargo directivo en Pemex por 129 días.